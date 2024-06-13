Polo Ralph ポロラルフローレン ポロシャツ　ラルフローレン　Tシャツ

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【未使用】PoloRalphポロラルフローレンポロシャツレディースきれいなイエロー柄の定番のポロシャツです。御殿場プレミアムアウトレットで購入し1度も着ないまましまっておりました。しっかりした生地なので長くお使いいただけると思います。《サイズ》LLサイズですがMサイズの方にちょうど良いかと思います。着丈56cm身幅42cm袖丈16cm肩幅 39cm《カラー》イエロー ポニーは紫色※購入したまましまっておりました未使用品ですがたたみシワや自宅保管等お気になさらない方でお願いいたします。1万円程はしますのでお得だと思います。着てくださる素敵な方に出会えたら嬉しいです。他にもブランドもののTシャツを出品してます。#ラルフローレン#ポロラルフローレン#ポロシャツ