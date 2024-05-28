UNITED TOKYO プリーツフライス 半袖 ブラウス

ユナイテッドトウキョウのブラウスです。今年一度も着用しなかったためお譲りします。目立った汚れなどありません。写真1.2ほど鮮やかな青ではなく落ち着いた青色です。カラー...ブルー柄・デザイン...無地



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