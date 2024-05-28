45R パトアシュ ガーゼ裏毛キャミソール（インディゴ ...

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ご覧頂き、ありがとうございます。45R45rpmパトアシュガーゼ裏毛キャミソール（インディゴ）定価:¥26,400color:73-インディゴ素材:コットン100%サイズ:01-Sバスト86着丈54肩幅21昨年購入致しました。水通しをしましたが、未着用です。…オンラインショップより引用…ミシンに頼らず、出来る限りハンドメイドで。手間と時間をかけてひとつひとつ仕立てました。ふっくらやわらかなガーゼ裏毛。裏毛よりもさらに甘く、さらに柔らか。ネックやアームにはシルクのバインダーを縫い付けました。力強さとエレガントな雰囲気をあわせ持つ、パトアシュらしい裏毛です。