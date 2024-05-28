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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます。45R45rpmパトアシュガーゼ裏毛キャミソール（インディゴ）定価:¥26,400color:73-インディゴ素材:コットン100%サイズ:01-Sバスト86着丈54肩幅21昨年購入致しました。水通しをしましたが、未着用です。…オンラインショップより引用…ミシンに頼らず、出来る限りハンドメイドで。手間と時間をかけてひとつひとつ仕立てました。ふっくらやわらかなガーゼ裏毛。裏毛よりもさらに甘く、さらに柔らか。ネックやアームにはシルクのバインダーを縫い付けました。力強さとエレガントな雰囲気をあわせ持つ、パトアシュらしい裏毛です。
http://narcologia.ru/goods/seamless201829.html
http://narcologia.ru/goods/peroration653315.html
http://narcologia.ru/goods/composite812854.html
45R パトアシュ ガーゼ裏毛キャミソール（インディゴ） 【一部予約販売 ...
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45R パトアシュ ガーゼ裏毛キャミソール（インディゴ ...
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45R パトアシュ海 IDGガーゼ裏毛ノースリーブトップ-
45R パトアシュ ガーゼ裏毛のスウェットTシャツ-
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45R キャミソール-
45R パトアシュ海 IDGガーゼ裏毛ノースリーブトップ-
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45R パトアシュ ガーゼ裏毛キャミソール（インディゴ） 【一部予約販売 ...
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45R パトアシュ ガーゼ裏毛キャミソール（インディゴ ...
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45R パトアシュ海 IDGガーゼ裏毛ノースリーブトップ-
45R パトアシュ ガーゼ裏毛のスウェットTシャツ-
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45R キャミソール-
45R パトアシュ海 IDGガーゼ裏毛ノースリーブトップ-
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