X-girl × PLAYBOY コラボ　ポロシャツ



Playboy × X-girl BIG POLO SHIRT



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X-girl×プレイボーイ、“バニーガール”プリントのTシャツ&“ラビット ...



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X-girl - X-girl MTVコラボシャツの通販 by kyouka's shop｜エックス ...



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PLAYBOY × X-girl | エックスガール・ショップニュース | 広島PARCO ...



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X-girlがPlayboyとのコラボレーションコレクションを発表 | 株式会社 ...

X-girlとPLAYBOYコラボのポロシャツです。発売時、人気で即完売になってしまったアイテムです。店舗にて税込8,250円で購入致しました。2回ほど着たのみの使用で傷や汚れ等はございません。お気に入りで大切に着用していましたが系統が変わってしまったため出品させて頂きます。サイズはMです。サイズ詳細は写真７枚目をご覧ください。何か気になることがございましたらお気軽にお声かけください！#エックスガール#プレイボーイ