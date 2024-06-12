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X-girl × PLAYBOY コラボ　ポロシャツ
商品番号 D90789245975
商品名

X-girl × PLAYBOY コラボ　ポロシャツ
ブランド名 エックスガール
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

X-girlとPLAYBOYコラボのポロシャツです。発売時、人気で即完売になってしまったアイテムです。店舗にて税込8,250円で購入致しました。2回ほど着たのみの使用で傷や汚れ等はございません。お気に入りで大切に着用していましたが系統が変わってしまったため出品させて頂きます。サイズはMです。サイズ詳細は写真７枚目をご覧ください。何か気になることがございましたらお気軽にお声かけください！#エックスガール#プレイボーイ
http://narcologia.ru/goods/Stanford139473.html
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http://narcologia.ru/goods/secretarial208816.html
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