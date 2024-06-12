MAXMARAマックスマーラしましまノーカラーシャツ秋



Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ... Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ...



Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ... Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ...



❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース ❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース



Max Mara - 未使用級 マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ... Max Mara - 未使用級 マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ...



❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース ❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース



2023年最新】TOROVINTAGEの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】TOROVINTAGEの人気アイテム - メルカリ



Max Mara - 未使用級 マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ... Max Mara - 未使用級 マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ...



❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース ❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース



Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ... Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ...



Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ... Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ...



お値下げしましま！美品！セリーヌ フィービー カーディガン- お値下げしましま！美品！セリーヌ フィービー カーディガン-



❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース | フリマアプリ ラクマ ❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース | フリマアプリ ラクマ



Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ... Max Mara - 未使用級✨マックスマーラ トレンチコート 秋服 アウター ...



❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース ❇️MaxMara正規22秋新作マックスマーラシャツワンピース



マックスマーラ 2023年秋冬ランウェイショー | マックスマーラ公式サイト マックスマーラ 2023年秋冬ランウェイショー | マックスマーラ公式サイト

ブラウス・シャツアイテム一覧はこちらから！！↓↓↓#ニシティブラウス・シャツ一覧古着屋で購入した、マックスマーラのしましまのシャツです。色味は渋いトーンのカラシ色とブルーグリーンです。5枚目の写真が1番実物に近いです。肩がパフスリーブっぽくて可愛いです♪右袖の後ろ側の肩あたりに1mm程の大きさのポツっとした色が抜けたような点があります(写真10枚目)。秋らしい色味のシャツです^^*タグに汚れあります。【サイズ】肩幅35cm袖丈55,5cm身幅46cm着丈54,5cmあくまでも古着であることをご理解くださいm(__)m素人の検品ですので見落としあるかもしれませんが、ご容赦くださいm(*__)mロキエ、グリモワール、サンタモニカ、ヴィンテージ、アメリビンテージ、torovintage、レベッカブティックがお好きな方にもオススメです(•ᴗ•)*♪下北沢、原宿、中目黒、表参道、高円寺でショッピングする方にも！‪·͜·#古着屋#USED#フルジョ#フルダン#ヴィンテージ#秋物シャツ#秋物ブラウス