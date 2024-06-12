MAXMARAマックスマーラしましまノーカラーシャツ秋

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商品詳細
ブラウス・シャツアイテム一覧はこちらから！！↓↓↓#ニシティブラウス・シャツ一覧古着屋で購入した、マックスマーラのしましまのシャツです。色味は渋いトーンのカラシ色とブルーグリーンです。5枚目の写真が1番実物に近いです。肩がパフスリーブっぽくて可愛いです♪右袖の後ろ側の肩あたりに1mm程の大きさのポツっとした色が抜けたような点があります(写真10枚目)。秋らしい色味のシャツです^^*タグに汚れあります。【サイズ】肩幅35cm袖丈55,5cm身幅46cm着丈54,5cmあくまでも古着であることをご理解くださいm(__)m素人の検品ですので見落としあるかもしれませんが、ご容赦くださいm(*__)mロキエ、グリモワール、サンタモニカ、ヴィンテージ、アメリビンテージ、torovintage、レベッカブティックがお好きな方にもオススメです(•ᴗ•)*♪下北沢、原宿、中目黒、表参道、高円寺でショッピングする方にも！·͜·#古着屋#USED#フルジョ#フルダン#ヴィンテージ#秋物シャツ#秋物ブラウス
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