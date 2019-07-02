トリココムデギャルソン　トップス

もう10年ほど前に購入し、気に入って何度も着用しておりましたが、ここ数年着用していないため出品いたします。首周りが少し色褪せていますが、あまり目立たないかと思い出品しております。ご理解ある方のみご購入ください。＊3枚目参照折りたたんで保管していたため、シワがついてますがアイロンしてもらえればきれいに着用いただけます。これ一枚では透けてしまうので中にインナーなど着用して着る仕様です。カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···春、夏



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