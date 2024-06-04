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- 限定sale☆ 美品 スローブイエナ フリルブラウス ドット ベージュ 上品
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商品詳細
テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···ドットサイズ記載ありません。試着程度の美品です。上品なブラウスです。ワールドやオンワードのブラウスやトップスがお好きな方にもおすすめです☆自宅保管にご理解ある方お願い致します。
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