限定sale☆ 美品 スローブイエナ　フリルブラウス　ドット　ベージュ　上品

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テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···ドットサイズ記載ありません。試着程度の美品です。上品なブラウスです。ワールドやオンワードのブラウスやトップスがお好きな方にもおすすめです☆自宅保管にご理解ある方お願い致します。