Supreme.La.La ノースリーブトップス

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏Supreme.La.Laのトップスです。着るつもりでしたので、紙タグは取ってしまい無いのですが、未使用なので状態は綺麗です。定価11,880円●サイズ：タグ表記Ｍサイズ着丈57cm身幅49cm●素材：ポリエステル95%ポリウレタン5%
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