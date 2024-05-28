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Supreme.La.La ノースリーブトップス
商品番号 B86237661484
商品名

Supreme.La.La ノースリーブトップス
ブランド名 シュープリームララ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏Supreme.La.Laのトップスです。着るつもりでしたので、紙タグは取ってしまい無いのですが、未使用なので状態は綺麗です。定価11,880円●サイズ：タグ表記Ｍサイズ着丈57cm身幅49cm●素材：ポリエステル95%ポリウレタン5%
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