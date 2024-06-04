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トゥモローランドマカフィートリアセテートポリエステルベロア ショートプルオーバー
商品番号 Q61095404842
商品名

トゥモローランドマカフィートリアセテートポリエステルベロア ショートプルオーバー
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。トゥモローランドマカフィートリアセテートポリエステルベロアショートプルオーバーsizeＦcollarライトブルー　水色価格　７７００円新品タグ付き未使用試着なし当てて見たのみ商品説明トリアセテートの光沢や発色性がもたらす高級感とクラッシュベロア起毛によるヴィンテージ感を融合させたカットソーシリーズ。ポリウレタン混ならではの伸びやかなストレッチ性で着心地の良さは抜群です。ショートプルオーバーはコンパクトなシルエットで旬のレイヤードスタイルにぴったりの一着。やや短めのスリーブもポイントで、シンプルながらもスタイリングにキュートな雰囲気を演出してくれます。ワードローブに一つあるとさまざまなコーディネートで活躍してくれる万能なアイテム。
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