フォクシーニューヨーク 半袖シャツブラウス

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パフスリーブから袖口にかけてのデザインが可愛らしいシャツブラウスです。目立つ傷汚れは無いと思いますが、細かい見落としがあってもご容赦ください。サイズは38で、素人採寸ですが、以下のようになっております。肩幅:約38cm脇下:約41cm着丈:約56cm袖丈:約16cmよろしくお願い致します。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...春,夏