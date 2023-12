カラー取り外し半袖リボンブラス　NICE CLAUP

カラー取り外し半袖リボンブラウス | フリマアプリ ラクマ



カラー···ピンク季節感···春、夏、秋大人気なボウタイブラウスが半袖になって登場。ボウタイと大きめの襟の高級感あるブラウス。取り外しできる襟がついているので、シンプルなボウタイブラウスとしても着ることができ、着方によって様々な印象も与えられます。素材はなめらかな落ち感のある生地で上品な雰囲気もプラス。カラーによって素材が変わるのでスタイリングによってお選び頂けます。オフィスカジュアルなコーデにもハマるデザインでON、OFF両方で使用可能。着回しのしやすさと、可愛さをあわせもった万能アイテムです。■オススメコーディネート上品な雰囲気漂うブラウスはマーメイドスカート合わせが◎甘め好きな方はミニボトムにブーツが今年らしい組み合わせでオススメです。肌寒い時期はニットを合わせてリボンのみチラ見せしても可愛く着こなせます。シンプルにデニム合わせたフレンチガーリーな着こなしも◎