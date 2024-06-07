お値下げしましたJEANASiS ウエストドロストジャンスカ ライトカーキ

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商品詳細
袖丈···袖なしカラー···ライトカーキ一度のみ着用しました。美品です〈商品情報〉サイズ：フリーカラー：ライトカーキ総丈：128cm胸囲：96cm素材：綿65%、ナイロン35%定価：9900円(税込)#JEANASIS#ジーナシス#ロングワンピース#ジャンパースカート#ジャンスカ
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