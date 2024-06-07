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ケイトスペードニューヨーク ニコラ バイカラー スモール フラップ カメラバッグ
商品番号 K36114533372
商品名

ケイトスペードニューヨーク ニコラ バイカラー スモール フラップ カメラバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 4,781 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■割引：フォロー割あり5000円以上300円引き10000円以上500円引き20000円以上1000円引き購入希望の方は、値下げ対応も可能ですのでコメントにて「希望金額」を提示ください。他にもバッグや衣類など沢山出品中です☆↓是非こちらからご覧ください↓#SaSa_即購入OK_フォロー割☆人気デザイン♪《ケイトスペードニューヨーク》ショルダーバッグ☆■ポイント：・目を惹く二コラデザイン・大人可愛いバイカラー・小物が入る背面ポケット付き・ちょっとしたお出かけに便利なサイズ■アイテム：katespadeNEWYORKケイトスペードニューヨークNicolabicolorsmallflapニコラバイカラースモールフラップカメラバッグショルダーバッグ斜めがけピンク×ブラックオールレザー革クロスボディPXRUA241-927レディース■購入先：大手リサイクルショップで購入しました。■コンディション：近くで見ると二コラ金具のブラック部分に1本線が入ったような傷がみえます。光の当たり方で見えるような傷なので画像ではわかりにくいかもしれません。その他目立った傷や汚れなく、通常使用には問題ありません。■商品仕様：PXRUA241-927・サイズ：幅18×高さ13×マチ5cmショルダーストラップ102～114cm（6cm間隔／3段階調節）※平置き実寸です。※採寸による若干の誤差はご了承下さい。・素材：レザー・カラー：ピンク×ブラック・外側：背面ポケット×1・内側：ファスナー付きポケット×1　　　　カードポケット×1・付属品：なし（※その他の撮影小物はつきません。）■発送：簡易包装のため、保管・梱包時にシワが伴う場合があります。予めご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号Z23JL058988
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