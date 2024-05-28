カシミヤマフラー　新品　未使用品　ピンク　フリンジ付き

上品なピンク色のカシミヤ100%のマフラーです肌触りがとてもなめらかで良いです新品、未使用、タグ付きです税込み8580円でした袋に入れて自宅保管しておりましたが使わないので出品致します猫を飼っています。十分注意して梱包しますが取り切れないこともあるかと思います。アレルギーなどが気になる場合は購入をお控えください。◆カラー...ピンクご覧になっているモニターによって多少色が違って見えることがあるようです。届いてから色が違うと言われましても交換など出来ませんので、よくご検討いただいた上でのご購入をお願い致します◆素材…カシミヤ100%◆サイズ(約)幅約30cm長さ 約172cm(フリンジ含まない)フリンジ部分 片方約10cmフリンジを含めると長さ192cm畳んでOPP袋に入れて防水対策をして箱に入れて発送しますラッピング不可#カシミヤ #カシミヤマフラー #マフラー #ストール #レディース #ピンク #ファッション小物 #冬のコーディネート #おしゃれ #フリンジマフラーカラー...ピンク柄・デザイン...無地素材...カシミヤ



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