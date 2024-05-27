モーハウス授乳服　トップス　パピヨンシェリ

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商品詳細
モーハウスの授乳服です。購入後一度も着用しておらず、新品未使用品です。仕事で着用しようと思い購入しましたが、結局使わなかったので出品します。サラサラした生地で真夏に着用するのにピッタリだと思います。現在モーハウスで販売されている「シェリ」の袖口にリボンが付いたタイプです。最後の写真は「シェリ」です。今回出品したものではありませんが、シルエットや生地がとても似ていますので参考に載せています。購入時の価格は12,000円前後でした。柄・デザイン···ストライプ袖丈···半袖ネック···ボートネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate926948.html
http://narcologia.ru/goods/recycling197014.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric949945.html
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