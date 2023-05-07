マルタンマルジェラ 白タグ 星柄キャミソール 【新品未使用】

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商品詳細
2007SS初期白タグの星柄キャミソールデザインはもちろん、生地がとっても可愛い一枚です。Tシャツに重ねても◎コンディションも抜群で、写真通りタグ等も新品同様です。マルタンならではのデザインだと思います！コレクターの方にもおススメです◎▫️サイズ40小さめのサイズ感なので、重ね着することを考えて、私は通常よりサイズを上げました▫️カラーブラック ◯ご購入、ご質問前には必ずプロフィールをご一読ください！◯値下げ交渉不可です◯神経質な方は購入をお控えください◯購入してくださった方には、過去のマルジェラのLOOKBOOKをプレゼントします#MaisonMartinMargiera#メゾンマルジェラ#マルジェラ#白タグ#ここのえ
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