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コルテスワークス☆レースカットソーシャツカーキーショート丈スコットクラブ
商品番号 X96122874031
商品名

コルテスワークス☆レースカットソーシャツカーキーショート丈スコットクラブ
ブランド名 コルテスワークス
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン今年、流行りのショート丈のシャツです。お色は、カーキー表は、透けるので、黒のタンクトップと合わせたりすると可愛いです。素材上、シワがありますが、一度短時間着用しただけのものです。
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