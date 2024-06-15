コルテスワークス☆レースカットソーシャツカーキーショート丈スコットクラブ

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商品詳細
袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン今年、流行りのショート丈のシャツです。お色は、カーキー表は、透けるので、黒のタンクトップと合わせたりすると可愛いです。素材上、シワがありますが、一度短時間着用しただけのものです。
http://narcologia.ru/goods/diamond482858.html
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