コルテスワークス☆レースカットソーシャツカーキーショート丈スコットクラブ

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袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン今年、流行りのショート丈のシャツです。お色は、カーキー表は、透けるので、黒のタンクトップと合わせたりすると可愛いです。素材上、シワがありますが、一度短時間着用しただけのものです。