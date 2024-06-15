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Vinのブラウス
商品番号 B75886228137
商品名

Vinのブラウス
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMADAYAで今年の春に買いました。が、出番無しこれからのシーズンにぴったりなブラウスパールのボタンがアクセントでサイドにスリットがあるのでインでもアウトでもコーデがしやすいです。淡いカーキ色で年齢も選ばないと思います。おしゃれさんにお譲りしますm(__)m素人検品ですので見落としがある場合があります。細かな点が気になられる方はご購入をお控えください。
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