TORY BURCH トリーバーチ　キーネック　刺繍ブラウス　ボーダー　麻混

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ご覧いただきありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡◎TORYBURCHトリーバーチのキーネック刺繍ブラウス/ボーダー柄です♡・目立ったキズやヨゴレも無く、まだまだ着て頂けると思います♡＊＊麻素材特有のネップ、フシ、シワはございますが、キズやヨゴレではございませんので、素材の風合いとして、ご理解の程宜しくお願いします＊＊・首元や裾、袖口にゴムが入っているのでフワッと感が出て、パンツやスカートにも合わせやすい可愛いブラウスです♡・麻入りなので今の季節にもさらっと着て頂けると思います♡・袖口にゴムが入っているので、袖を上げても止まってくれるのは嬉しいポイントだと思います♡・長めのシーズン着て頂けるので、1枚あると重宝すると思います♡◎カラー:ホワイト×ボーダー柄 ◎素材本体:レーヨン41%麻21%ポリエステル21% コットン9%アクリル6%ナイロン2%その他:ポリエステル100%◎サイズ表記:4=M相当〜平置き〜身幅 約55cm裄丈 約63cm着丈 約55cm※素人採寸の為若干の誤差はご了承下さい。☆気になる事がありましたらお気軽にコメント下さい☆※自宅保管の為ご理解の程宜しくお願いします。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···ボーダー、刺繍素材···レーヨン、リネン(麻)、その他