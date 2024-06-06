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TORY BURCH トリーバーチ　キーネック　刺繍ブラウス　ボーダー　麻混
商品番号 T11378810330
商品名

TORY BURCH トリーバーチ　キーネック　刺繍ブラウス　ボーダー　麻混
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡◎TORYBURCHトリーバーチのキーネック刺繍ブラウス/ボーダー柄です♡・目立ったキズやヨゴレも無く、まだまだ着て頂けると思います♡＊＊麻素材特有のネップ、フシ、シワはございますが、キズやヨゴレではございませんので、素材の風合いとして、ご理解の程宜しくお願いします＊＊・首元や裾、袖口にゴムが入っているのでフワッと感が出て、パンツやスカートにも合わせやすい可愛いブラウスです♡・麻入りなので今の季節にもさらっと着て頂けると思います♡・袖口にゴムが入っているので、袖を上げても止まってくれるのは嬉しいポイントだと思います♡・長めのシーズン着て頂けるので、1枚あると重宝すると思います♡◎カラー:ホワイト×ボーダー柄　◎素材本体:レーヨン41%麻21%ポリエステル21%　　　　　コットン9%アクリル6%ナイロン2%その他:ポリエステル100%◎サイズ表記:4=M相当〜平置き〜身幅　約55cm裄丈　約63cm着丈　約55cm※素人採寸の為若干の誤差はご了承下さい。☆気になる事がありましたらお気軽にコメント下さい☆※自宅保管の為ご理解の程宜しくお願いします。テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル袖丈···長袖柄・デザイン···ボーダー、刺繍素材···レーヨン、リネン(麻)、その他
http://narcologia.ru/goods/reboot32636.html
http://narcologia.ru/goods/organization689762.html
http://narcologia.ru/goods/perforce238365.html
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