ヴィンテージ　REEF BEAUTY DARRELL HOOK　アートポスター

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ご覧頂きありがとうございます。倉庫の整理してましたら出てきました。大きさが縦101cm横幅60cmくらいになります。古い物になりますので擦れ、汚れなどあります。一応清掃はしています。他にいろいろ出品していますのでご覧下さいm(__)m#★vintageshopMINAMI↑他にも出品しています。#インダストリアル #ヴィンテージ #アンティーク #シャビー #レトロ #ビンテージ