【新品】ピンクハウス　半袖　ブラウス　カーディガン　フリル　ブラック

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PINKHOUSEの半袖ブラウスになります。新品で着用しておりません。◾️サイズ フリーサイズ 着丈57cm 身幅48 肩幅35 袖丈22◾️カラー ブラック 光の加減で写真は薄く写ります が、黒です◾️素材 綿55%麻45%◾️定価 16,800円#インゲボルグ#PINKHOUSE