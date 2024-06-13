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【新品】ピンクハウス　半袖　ブラウス　カーディガン　フリル　ブラック
商品番号 Q82559321236
商品名

【新品】ピンクハウス　半袖　ブラウス　カーディガン　フリル　ブラック
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PINKHOUSEの半袖ブラウスになります。新品で着用しておりません。◾️サイズ　フリーサイズ　　着丈57cm　　身幅48　　肩幅35　　袖丈22◾️カラー　ブラック　光の加減で写真は薄く写ります　　　　が、黒です◾️素材　綿55%麻45%◾️定価　16,800円#インゲボルグ#PINKHOUSE
http://narcologia.ru/goods/Lincoln96002.html
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