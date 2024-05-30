MidiUmi ミディウミ　シャツ

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MidiUmiシャツ柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...夏カラー…カーキ(濃いめ)デザインが気に入っているのですが、なかなか着る機会がないので、出品することにしました。着丈：約63㎝身幅：約61㎝生地は薄いので、少し透けます。最終値下げです。#ミディウミ