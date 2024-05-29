中国 青磁 手描き 色絵付け 角形 南京鉢 盆栽鉢 植木鉢

中国古い手描きカワセミと蓮の絵付け盆栽鉢南京鉢です。サイズは下記通りです。【サイズ】上部幅10cm×下部幅6.8cm×高さ14cm経年により汚れや小傷等はありますが、ヒビと割れはございません。状態は写真でご確認くださいませ。神経質な方はご購入お控え下さい。盆栽鉢小品盆栽ミニ盆栽山野草観葉植物多肉植物植木鉢鉢有田焼九谷焼瀬戸焼益子焼笠間焼信楽焼京焼清水焼懐石料理骨董和食器銘々皿陽刻陰刻高台小鉢蓋付きアンティーク骨董の器古美術漆器印判皿膾皿なます皿生活骨董手塩皿豆皿小皿小物雑貨陶器陶磁器昭和レトロおしゃれ可愛い伊万里蚤の市骨董市飾りテーブルコーディネートプレゼント



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