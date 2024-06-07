ドイツ製　ロケットペンダント

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商品詳細
プロフ必読！ドイツ製のロケットペンダントです！定価はお値札に書かれている金額をご確認ください！少し古いものになりますので、お安く提供させていただきます！経年劣化はございますが新品です！気になる方は、事前にご質問して納得したうえでご購入ください！気持ちのいいお取引ができればと考えております！興味のある方、お待ちしております！何卒よろしくお願いいたします！
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