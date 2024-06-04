FRAY I.D シャツコンビタイトニットワンピース

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1度のみ着用！ほぼ未使用に近いです。紗栄子さん着用✨CanCan2023年8月号P57掲載otonaSWEET2023年6月号増刊P1掲載【ニットワンピースにシャツをレイヤードしているように見せる1枚】【Design/Styling】レギュラーカラーシャツとニットタイトスカートを高めのウエスト位置でドッキングしたデザインが特徴の、1枚でコーディネートが完成するコンビワンピース。バックリボン結びやフロントボタンの開閉で抜き襟のバランスをアレンジしていただくと、首もとやデコルテラインがスッキリとしたスタイリングにも、女性らしいフォルムにも、お好みのバランスで着用いただけます。白シャツとブラックのバイカラーのBLK、グラデーションの効いたPNKの2色展開です。肩紐の長さ調節可能。カラー：BLKサイズ：0総丈122cm/着丈101.2cm/袖丈49cm/肩幅61cm/前下がり8.6cm/ウエスト65cm/ヒップ81cm/裾幅42.5cm素材：シャツ:綿71％、ナイロン26％、ポリウレタン3％ニット:レーヨン59％、ポリエステル24％、ナイロン16％、ポリウレタン1％メーカー品番：FWNO232039-L4-33HJ9744定価￥26,400#紗栄子#sweet#otonasweet#otonaSWEET#cancan#USAGIONLINE#ウサギオンライン#SNIDEL#スナイデル#gelatopique#ジェラートピケ#フレイアイディー#LILYBROWN#リリーブラウン#MilaOwen#ミラオーウェン#FURFUR#ファーファー#emmi#エミ#styling#スタイリング#CELFORD#セルフォード#MASHGROUP#マッシュグループ#MASHSTORE#マッシュストア#SNIDEL#gelatopique#LILYBROWN#FURFUR#MilaOwen#styling#emmi#CELFORD#SNIDELHOME#gelatopique#MIESROHE#UNDERSONUNDERSON#GELATOPIQUEHOMME#SOFTHYPHEN#WAVE#AOURE#LITTLEUNIONTOKYO