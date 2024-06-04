CHANEL シャネル フープ マトラッセ イヤリング 2way ...

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商品詳細
即購入大歓迎です。母から譲り受けました。かなり古い物になります。今は中々手に入らないヴィンテージになります。フープを外して2wayで着用できます。ヴィンテージになるので、黒ずみ、擦れ、イヤリングにゆがみ、パット（ゴム）は経年劣化により付いてません。ご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方はご遠慮下さい。箱ありますが、破れ等あります。すり替え防止のため返品は受け付けません。カラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/marshal682680.html
http://narcologia.ru/goods/moped96168.html
http://narcologia.ru/goods/smear666104.html
CHANEL(シャネル)イヤリング 2WAY マトラッセ | wic-capital.net
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CHANEL - シャネル CHANEL イヤリング兼ピアス カメリア J12072 2way ...
シャネル CHANEL イヤリング兼ピアス カメリア J12072 2way パヴェ 70ポイント ダイヤモンド 計0.77ct K18WG 【中古】
CHANEL Earrings♡シャネル 2way ピアス ココマーク ハート 04P ピンクレッド×シルバー /1220177 | number12 powered by BASE
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