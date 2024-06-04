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CHANEL シャネル　フープ　マトラッセ　イヤリング　2way
商品番号 B26919027799
商品名

CHANEL シャネル　フープ　マトラッセ　イヤリング　2way
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 21,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎です。母から譲り受けました。かなり古い物になります。今は中々手に入らないヴィンテージになります。フープを外して2wayで着用できます。ヴィンテージになるので、黒ずみ、擦れ、イヤリングにゆがみ、パット（ゴム）は経年劣化により付いてません。ご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方はご遠慮下さい。箱ありますが、破れ等あります。すり替え防止のため返品は受け付けません。カラー···ゴールド
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