値下開始【新品未使用】DL4 Delay Modeler LINE6 生産終了

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2023.10.15〜お値下げ開始しました。少しずつ、下げていきますが、早い者勝ち、即決可です。使おうと思って買いましたが、使えず、勿体無いので保管したままです。一度、箱から出したくらいで、その程度です。全て揃っています。箱は古くなりましたが、中は綺麗な状態です。即決、大歓迎です。早く売りきりたいので、この金額でどうぞ！即日発送致します。エフェクトタイプ···ディレイ・エコー#DL4#DelayModeler#LINE6