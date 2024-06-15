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フェラガモ Ferragamo トートバッグ ガンチーニ オレンジ 大容量
商品番号 M15832131774
商品名

フェラガモ Ferragamo トートバッグ ガンチーニ オレンジ 大容量
ブランド名 フェラガモ
特別価格 税込 6,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモのトートバッグです。内側きれい、たくさんポケットがついていて使いやすいです。外側薄いシミ、少しスレ・使用感あります。中古品にご理解ある方にご購入いただければと思います。古物商、ヴィンテージショップからの確実正規品です。●カラーオレンジ赤系●素材レザー本革●サイズ横　：約35cm縦　：約27cmマチ：約17cmショルダー：約67cmSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモフェラガモガンチーニトートバッグハンドバッグオレンジシンプルポケット大容量機能的自00030
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