フェラガモ Ferragamo トートバッグ ガンチーニ オレンジ 大容量 ...

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SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモのトートバッグです。内側きれい、たくさんポケットがついていて使いやすいです。外側薄いシミ、少しスレ・使用感あります。中古品にご理解ある方にご購入いただければと思います。古物商、ヴィンテージショップからの確実正規品です。●カラーオレンジ赤系●素材レザー本革●サイズ横 ：約35cm縦 ：約27cmマチ：約17cmショルダー：約67cmSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモフェラガモガンチーニトートバッグハンドバッグオレンジシンプルポケット大容量機能的自00030