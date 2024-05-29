JEANASIS アソートレギュラー ロングシャツ

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ジーナシスJEANASISアソートレギュラーロングシャツLS2回程着用しましたが、断捨離のため出品いたします。着丈:90cm袖丈53cmポリエステル100%ーーー1枚で着てもレイヤードしてきても楽しめる♪ボリュームスリーブと長めの丈感が印象的なシャツーーー細かいギャザーを寄せてボリューム感をプラスした袖口に、長めのカフスがトレンド感をプラスしています。腰まで隠れる長めの丈感は、体型カバーだけではなく細見え効果も★