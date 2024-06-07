stussy army長袖シャツジャケット

2年ほど前に購入しましたが系統が変わり着なくなったので出品致します。あまり出回っていないデザインで、首元の襟がとても可愛い商品になっております♪右の袖元に少し汚れがありますm(__)m元値は2万弱です。柄・デザイン···その他カラー···グリーン袖丈···長袖季節感···冬季節感···秋、冬



c.e オーバーサイズシャツジャケット supreme stussy-



長袖シャツ/L/コットン/カーキ/枯草色/RN94974/CA28629/セカンドストリート



STUSSY ステューシー 迷彩柄 ヘリンボーンツイル ミリタリーシャツ メンズM相当 古着 【長袖シャツ】【AL2110】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト



STUSSY ステューシー ショーンフォント ロゴ 長袖Tシャツ ロンT 白 ...



STUSSY 長袖シャツ M チェック柄 ネイビー ワンポイント刺繍 コットン ...



22AW/ステューシー/WORLD TOUR SHIRT/長袖シャツ/M/コットン/ホワイト/1110249



STUSSY】メキシコ製 長袖 ロンT ショーンフォント ロゴ バックプリント ...



STUSSY】プリント Tシャツ ロゴ XL ビッグサイズ ステューシー US古着 ...



Tシャツ/S/コットン/WHT



STUSSY】バックプリント アーチロゴ Tシャツ international stussy ...



90s〜00s old stussy ナイロンジャケット



USA製 〜90年代 size:L【 stussy 】ステューシー ロンT 紺タグ 緑 白 ...



ステューシー STUSSY ダウンジャケット ジップアップ フード LG カーキ



90's OLD STUSSY Flannel Insulation Jacket L / オールドステューシー ...



ステューシー STUSSY ダウンジャケット ジップアップ フード LG カーキ