ヴィヴィアンタム　ドラゴン　龍　刺繍入りノースリーブ　トップス　青　M

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◎匿名配送、送料込み ◎丁寧な対応、梱包を心がけています＊◎全て一点ものです！#古着屋＊あずき 他にもレディース服、子供服を中心に出品して います。よかったら寄っていってください♪●ブランド VIVIENNETAM●サイズ 1 バスト 85cm 身長 162-166cm 肩幅39cm 身幅43cm 着丈57cm 素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。●素材 綿 84% ポリウレタン16％ 刺繍部分 レーヨン 100％●状態 全体的に、毛羽立ち、使用感、ところどころよ く見ると茶色っぽいシミ汚れがあります。 写真4、10、11を参考にされてください。（写真では伝わりづらいかもしれません。申し 訳ありません。）質問ありましたら、お気軽にコメントください。完璧を求められる方のご購入はご遠慮下さい。こちらの商品は、使用感のある古着である事をご理解いただける方のみご購入をお願い致します。発送はコンパクトに梱包させていただきます。畳ジワはご了承ください。#ヴィヴィアンタムトップス#ドラゴン刺繍#黄色い龍の刺繍