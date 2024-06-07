MARNI ディストーテッドマルニプリントTシャツ サイズ38 ホワイト

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【商品詳細】肩幅：54cm脇下身幅：51cm程着丈：69cm袖丈：24cm素材：写真参照コンディション：首元や前身頃など、うっすらとした汚れがあります。（写真参照）【商品やサイズについて】記載の寸法は全て平置き実寸です。若干の誤差はご容赦下さい。モニターの性能、設定により商品の色が違って見える場合がありますのでご注意下さい。商品に関し不明な点等ありましたら必ず事前にご質問下さい。質問への回答が間に合わない場合もございます、予めご容赦下さい。ご不明な点や詳細については、お気軽にご質問をお寄せ下さい。それではよろしくお願い致します。2008