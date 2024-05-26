【新品】トリーバーチ TORY BURCH　長財布　ブラック

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商品詳細
トリーバーチTORYBURCH 長財布ROBINSONSLIMWALLETロビンソンスリムウォレット新品未使用です。自宅保管しておりましたので、完璧を求める方はご遠慮ください。【カラー】ブラック【サイズ】縦8.5cmｘ横19.5cmｘマチ2.5cm ※多少の誤差が生じる場合がございます。箱はありません。カラーは、写真の光の当たり方により、実際のカラーと異なる場合があります。よろしくお願いいたします。#長財布 #TORYBURCH#トリーバーチ
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