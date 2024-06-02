ヤシの葉とカーフで作られたLOEWE定番のかごバッグです。数年前に公式オンラインで購入しましたが、大きいサイズのかごバッグは使わなくなったため出品いたします。使用回数は1回で、大切に保管しておりました。天然素材で作られているため、ダメージはありませんがヤシの葉が所々出てる箇所がございます。見た目に分かりませんが完璧になだらかな表面ではないことご了承ください。取っ手やロゴのレザー部分は綺麗な状態です。サイズは一番大きなサイズで、中はたくさん物が入ります。本体は軽いので春夏の旅行にも使えそうです。サイズ感は一番最後のお写真をご参照ください。定価 90,200円サイズ約W(上)57cmx(下)31cmxH35cmxD20cm持ち手：約47〜54.5cm(調節穴2)



LOEWE ラフィア かごバッグ L ラージサイズ | フリマアプリ ラクマ



LOEWE ラフィア かごバッグ L ラージサイズ



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バスケットバッグ ラージ (ヤシの葉&カーフ)