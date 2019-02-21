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ヴィヴィアン　ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 I33859317742
商品名

ヴィヴィアン　ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニアVIVIENNEWESTWOODDIVINAANGROBORSEショルダーバッグPINK写真2枚目がWEBサイトから検索した画像です。これが1番近い色味になります。通販のAXESというサイトから買いました。40,000円前後(東証1部上場企業なので信頼できる会社かと思っています。)数回だけ使いました。状態綺麗な方かと思います。角にかすり傷あり。目立たないと思ったので、状態を目立った汚れなしにしています。ご理解いただける方のみご購入くださいませ^-^コンパクトにたたんで発送いたします。ゆったりめの梱包をご希望の方は＋400円で可能です。サイズ　幅　　約29cm高さ　約23cmまち　約13.5cmカラーライトサーモンピンク仕様内側ファスナーポケット1、小ポケット1、携帯用ポケット1付属品ショルダー用肩紐
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