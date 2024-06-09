Frank\u0026Eileen BARRY 麻 ストライプ 長袖シャツ ブラウス XS

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商品詳細
購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。●ブランドフランク\u0026アイリーン麻リネン正規店購入品●サイズ表記レディースXS●実寸着丈60cm身幅44cm肩幅38cm袖丈60.5cm若干の誤差はご了承ください。●状態特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。●管理：sky
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