新品　ZARA ザラ　トップス　シャツ　ブラウス　リネン　カシュクール　人気

＊ブランド・ZARA＊サイズ・S＊商品状態・新品未使用 タグあり ZARAのカシュクールトップスです☺︎リネン混合の素材で着心地が良くサラッとしています◎生成りのようなナチュラルカラーが合わせやすく系統を問わず着用できます！ブロックチェック柄がさりげなくデザインされていておしゃれです◎クシュっとしたデザインが一癖あり可愛いです♡※プロフィールを一読した上でご購入下さいませ。ご検討よろしくお願いいたします。



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