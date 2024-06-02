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green label relaxing フロントフリルフレンチスリーブブラウス
商品番号 E14765755295
商品名

green label relaxing フロントフリルフレンチスリーブブラウス
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

greenlabelrelaxingで購入したフリルブラウスです。カラーはオフホワイト。サイズはフリー。一度のみ着用です。目立つ汚れや使用感などはありません。完売しているため探されていた方いかがでしょうか。胸元のフリルがとても可愛いキレイめブラウスです。ややハリのある生地です。---以下公式サイトより---商品説明暑い季節に映える！新作ブラウスをご紹介■デザインフロントのミニフリルがポイントのデザインブラウス。すっきりとしたネックとフレンチスリーブのバランスが◎お仕事にはもちろん、デイリーにも重宝するアイテムです。ライトブルーカラーについて詳細ディテール画像の方が実際の色味に近しい印象となります。その他1カラーについて生産時のロット違いにより、カラー名・カラー番号を分けておりますが、ネイビーと同じカラーとなります。ご了承下さいませ。■素材さらりとしたタッチのポリエステル×コットン素材。■コーディネートパンツ・スカートどちらとも相性良く着用いただけます。シンプルな合わせでもフリルが引き立って、上品な印象です◎============================透け感：オフホワイト・ライトブルーややあり伸縮：なし光沢感：なしケア方法：手洗い可・ドライクリーニング============================カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/septet722319.html
http://narcologia.ru/goods/composite521054.html
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