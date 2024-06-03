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フェンディマフラー
商品番号 P62494736852
商品名

フェンディマフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ中古品になりますかなり状態はいいかと思います。ズッカ柄生地は薄手です合わせやすいベージュをベースとしたものになります長さ約161センチ幅約40センチ
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