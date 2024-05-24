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K18 タヒチブラックパール アコヤパール ネックレス
商品番号 L56107597509
商品名

K18 タヒチブラックパール アコヤパール ネックレス
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品情報●商品名※商品のみ、付属品はございません。●カラーK18●仕様ネックレスタヒチブラックパールアコヤパール45cm●状態商品は無料で磨き上げての発送となります！状態がかなり良いお品となっております。まだまだお使い頂けます。あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。●返品、返金有り得ませんが万が一偽物だった場合は到着から5日以内にご報告ください商品返送後改めてこちらで鑑定した後偽物の結果が出ましたら即座に掛かった費用+商品代金を返金致します偽物以外の返品、返金、クレームもすり替え防止のためお受けできません(..)●即日発送原則24時間以内に発送いたします。14
http://narcologia.ru/goods/parenthesis568644.html
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