ヴィンテージ　ベツレヘムパール　マザーオブパール　真珠母貝　ロングネックレス

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ベツレヘム ヴィンテージマザーオブパールペンダント 大切な 51.0%OFF ...

マザーオブパールをふんだんに使った、素敵な素敵なネックレスになります。なかなか大きめのネックレスを使用しなくなってしまっているので、お品自体は大好きで迷いがありますが、お好きな方に素敵に着用していただきたく思い出品してみました。サイズ トップサークル部分 約3.3×3.4㎝ チェーン部分長さ 約66㎝材質...その他シルバーカラー...ホワイト装飾...貝殻モチーフデザイン...サークル(円形)