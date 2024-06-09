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ヴィンテージ　ベツレヘムパール　マザーオブパール　真珠母貝　ロングネックレス
商品番号 S97855241561
商品名

ヴィンテージ　ベツレヘムパール　マザーオブパール　真珠母貝　ロングネックレス
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 15,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マザーオブパールをふんだんに使った、素敵な素敵なネックレスになります。なかなか大きめのネックレスを使用しなくなってしまっているので、お品自体は大好きで迷いがありますが、お好きな方に素敵に着用していただきたく思い出品してみました。サイズ　トップサークル部分　約3.3×3.4㎝　　　　　チェーン部分長さ　約66㎝材質...その他シルバーカラー...ホワイト装飾...貝殻モチーフデザイン...サークル(円形)
http://narcologia.ru/goods/sepulchral888432.html
http://narcologia.ru/goods/recycling965414.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful438951.html
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