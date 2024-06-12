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商品詳細
コーチバック2way色は紺でツルッとした触り心地の良い素材にゴールドの金具が綺麗でシーンを選ばないシンプルなかばんです。卒入学式にも良いと思います。ショルダーとしても使用でき取り外し可能なショルダーがついてるので、肩掛けとしても使えます。3回しか使ってないのできれいな状態です。購入した時の箱はないです。サイズ横幅 33センチ高さ 38センチマチ幅 11.5センチ素人採寸、中古品、自宅保管理解いただける方よろしくお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/appendectomy815753.html
http://narcologia.ru/goods/unusable737074.html
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