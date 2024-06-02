マルニマーケット　メッシュトートバッグ

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商品詳細
素材···ナイロン人気モデル/シリーズ···MARNIMARKETシリーズ人気モデル/シリーズ···MARNIMARKETシリーズトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···ストライプ2022SSMARNIマルニMARKETSTRIPEMINIフラワーカフェトートバッグミニストライプバッグスペアミントレディース実寸サイズ：縦25cm、幅44cm、マチ11cm 素材本体：ナイロン、持ち手：アルミニウム牛革色：AgateGray品番：SHMH0012A0TN296STV26購入：国内正規直営店状態：底に1箇所、側面3箇所傷ありです。画像で確認ください。付属品：タグ、保存袋※値下げ不可
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