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未使用に近い　2019年ルネ　パール刺繍装飾　毛混素材　暖かいフレアスカート
商品番号 E29710351629
商品名

未使用に近い　2019年ルネ　パール刺繍装飾　毛混素材　暖かいフレアスカート
ブランド名 ルネ
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:黒パール刺繍デザイン素材:毛混素材(ストーン感ございます・伸縮性若干あり・シワになりにくい)発売年:2019年状態:未使用に近い1回程度着用で使用感少なく表裏もとても綺麗です。付属品は補修布のみ表記サイズ:38(サイズ感:Lサイズ相当)平置きの実寸サイズ:着丈約57cmウエスト:約34cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地シルエット···フレア素材···ウール季節感···秋、冬
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