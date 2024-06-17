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SHURE SM58
商品番号 G95622342012
商品名

SHURE SM58
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入ok中古品になりますつい最近までライブハウス、スタジオ等で使用してました
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