ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
◼️◼️◼️◼️◼️お値下げ不可◼️◼️◼️◼️◼️2021年秋に京都市内の直営店にて購入しました。ほとんど使用していないのでキレイです。【状態】●極美品です。●粗探しをした所、全く目立ちませんが極々僅かなシミ？があります。●極々薄らと白っぽい線がございます。●ファスナーの色ハゲが僅かにあります。【色】●カーキ【発送方法】●らくらくメルカリ便（宅急便コンパクト）【その他】●お値下げ・専用・お取置きはいたしません。●喫煙者なし、猫がおります。●used品に理解ある方のみ御購入ください。#エルベシャプリエ#8784N#8784Nマスティック
http://narcologia.ru/goods/capitation464408.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation855624.html
http://narcologia.ru/goods/perforce902065.html
http://narcologia.ru/goods/capitation464408.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation855624.html
http://narcologia.ru/goods/perforce902065.html
エルベシャプリエ】8784 スクエアポーチ 人気ショップ 51.0%OFF www ...
エルベシャプリエ 8784F（スクエアポーチ）。 | ＊A.D.M.J.が好きすぎ ...
エルベシャプリエ】8784 スクエアポーチ 【メーカー直送】 51.0%OFF ...
インナーポーチ エルベ スクエア 2884、8784シリーズ専用 グレージュ ...
インナーポーチ エルベ スクエア 2884、8784シリーズ専用 ベージュ ...
エルベシャプリエ】8784 スクエアポーチ 【メーカー直送】 51.0%OFF ...
エルベシャプリエ】8784 スクエアポーチ 人気ショップ 51.0%OFF www ...
インナーポーチ エルベ スクエア 2884、8784シリーズ専用 ベージュ ...
エルベシャプリエ】8784 スクエアポーチ 【メーカー直送】 51.0%OFF ...
エルベシャプリエ 8784F（スクエアポーチ）。 | ＊A.D.M.J.が好きすぎ ...
がま口ポーチ/スクエアポーチ/ひし形ポーチ/トレーポーチ流水 がま口 ...
エルベシャプリエ】8784 スクエアポーチ 【メーカー直送】 51.0%OFF ...
インナーポーチ エルベ スクエア 2884、8784シリーズ専用 ベージュ