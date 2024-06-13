【エルベシャプリエ】8784 スクエアポーチ

◼️◼️◼️◼️◼️お値下げ不可◼️◼️◼️◼️◼️2021年秋に京都市内の直営店にて購入しました。ほとんど使用していないのでキレイです。【状態】●極美品です。●粗探しをした所、全く目立ちませんが極々僅かなシミ？があります。●極々薄らと白っぽい線がございます。●ファスナーの色ハゲが僅かにあります。【色】●カーキ【発送方法】●らくらくメルカリ便（宅急便コンパクト）【その他】●お値下げ・専用・お取置きはいたしません。●喫煙者なし、猫がおります。●used品に理解ある方のみ御購入ください。#エルベシャプリエ#8784N#8784Nマスティック



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