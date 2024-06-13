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HENRY BEGUELIN　トートバッグ
商品番号 K92644495936
商品名

HENRY BEGUELIN　トートバッグ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レザー製のオミノ刺繍のショルダーバッグです。多少の使用感はありますが大きなダメージはありません。まだまだお使い頂けます。横幅底面約38cm奥行き底面約15cm高さ持ち手含め約45cmエンリーベグリンイタリア製トートハンドショルダー
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