HENRY BEGUELIN　トートバッグ

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商品詳細
レザー製のオミノ刺繍のショルダーバッグです。多少の使用感はありますが大きなダメージはありません。まだまだお使い頂けます。横幅底面約38cm奥行き底面約15cm高さ持ち手含め約45cmエンリーベグリンイタリア製トートハンドショルダー
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