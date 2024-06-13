80s 90s USA製 コットンジャケット レッド フェイド vintage

＜商品説明＞1980年代から1990年代頃のヴィンテージ、赤のアメリカ製コットンジャケットです。ブランドはSEABREEZEOFCALIFORNIA。加工によるものか不明ですが、パキッとした赤が所々フェイドしている良い雰囲気の一着。ボックスシルエットなので合わせやすいのもポイントです。＜商品状態＞画像9枚目、若干の汚れあり。＜サイズ＞表記サイズ：S以下、実寸となります。着丈：58cm肩幅：45cm身幅：58cm袖丈：54cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞COTTON100%



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