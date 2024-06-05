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新品　パンプスとワンピース ロリータ 長袖 ロリータ服 赤ずきん コスプレ 衣装
商品番号 S36070614553
商品名

新品　パンプスとワンピース ロリータ 長袖 ロリータ服 赤ずきん コスプレ 衣装
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンピースロリータ長袖ロリータ服赤ずきんコスプレ衣装クリスマス森ガール女の子姫ゆめかわいいドレスケープリボンフリル学園祭文化祭イベント写真撮影ステージ衣装赤可愛い赤ずきんちゃんのワンピース！普段のおしゃれにはもちろん、女装、コスプレ、ガーリー系、森ガール系、暗黒系、原宿系、学園祭、文化祭、イベント記念日、演劇、撮影、舞台、ハロウィン、クリスマスなども、さまざまな場合で活躍！ロリータ服、メイド服、ハロウィンコスチューム、JK制服など、さまざまなコスプレ衣装が多く扱っております袖と裾にフリルがたっぷりついて、裾にリボンが飾られ、可愛いイメージがあるワンピース！高めなウエストの切り替えで脚長効果も出ます。
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