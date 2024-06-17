送料込 新品 f-troupe ✖️ ジョンムーア コンバットシューズ 36 ...

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個性を持ちつつちゃんとしたい、欲張りを叶えるジョン・ムーア×f-troupeのシューズです！！ジョン・ムーアは、ロンドンの知る人ぞ知るかっこいい伝説的なシューズブランドと イギリスのシューズブランドf-troupeのコラボオリジナルのスニーカーソールがめちゃくちゃチャーミング！そして、このかっこいい靴は大注目で、発売時にコムデギャルソンが主宰のドーバーストリートマーケット・ロンドンでも販売されていますアッパーはつやのあるカーフ、モチーフは型押しのエンボスレザーそして内側にピッグスキンとソールはf-troupeのラバーソールが使われています。表側はきれいなシルエットが作れるカーフ、内側は柔らかく、足なじみのよいピッグスキンこの組合せだから、歩きやすいんですこの靴は小さな工房で、職人によって作られているのでとてもクオリティが高いです。⭐️36サイズの実物写真を多めに掲載します✅サイズ36（23cm）✅素材表側カーフ 内側 ピッグスキンソール ゴム（スニーカーソール）✅価格定価 39600円 → 送料込 36800円✅発送方法らくらくメルカリ便（匿名配送）ゆうゆうメルカリ便に変更可能✅梱包方法元箱をOPP袋に入れ、さらにしっかりした袋に入れてお届けします